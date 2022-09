Romania, in urna a treia la tragerea la sorti a grupelor pentru Euro 2024

Dupa esecul rusinos din Liga Natiunilor, soldat cu retrogradarea in "Divizia C" a fotbalului European, echipa nationala a Romaniei a fost inclusa in urna a treia, la tragerea la sorti a grupelor preliminariilor Campionatului European din 2024.Pentru realizarea tragerii la sorti UEFA a create 7 grupe de cate 5 echipe si 3 grupe de cate 6. Urnele valorice au fost realizate in baza ierarhiei Ligii Natiunilor 2022-23. Cele 4 castigatoare ale grupelor Ligii A din Liga Natiunilor vor fi intr-o urna ... citeste toata stirea