Romania va juca meciuri amicale cu Grecia si Israel

Federatia Romana de Fotbal anunta ca inaintea partidelor din Liga Natiunilor, care incep in iunie, echipa nationala va disputa in martie doua jocuri amicale.Pe 25 martie, pe stadionul Steaua din Bucuresti, tricolorii vor intalni nationala Greciei. Ultimul duel cu elenii a avut loc in septembrie 2015, tot la Bucuresti, in preliminariile EURO 2016, scor 0-0. Patru zile mai tarziu, pe 29 martie, Romania va juca in deplasare cu Israel. Precedenta confruntare dateaza din 2018, succes al ... citeste toata stirea