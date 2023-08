Editia 2023 a Campionatului Mondial de Rugby va fi gazduita de Franta, in perioada 8 septembrie - 28 octombrie. La aceasta competitie va fi przenta si nationala Romaniei, "stejarii" urmand sa faca parte din grupa B.Antrenorii nationalei noastre au stabilit un lor de 33 de jucatori care vor participa la competitie. Din cei 33 de jucatori convocati 24 evolueaza in campionatul Romanei iar 9 in campionatele din Franta.Lotul Romania Cupa Mondiala de Rugby 2023Pilieri: Alexandru Savin (CSA ... citeste toata stirea