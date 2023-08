Nationala de rugby a Romaniei a pierdut si ultimul meci de pregatire, fiind invinsa de Italia, cu 57-7. Partida a avut loc pe Stadionul Riviera delle Palme in San Benedetto del Tronto.Stejarii au avut un inceput curajos de meci, punand presiune si fortand intrarea in 22-ul advers, insa italienii s-au aparat foarte bine. In minutul 5, acestia au deschis scorul, prin eseul marcat de Paolo Odogwu, care a patruns in forta,5-0. Cinci minute mai tarziu, echilibrul se rupe, dupa ce Adrian Motoc vede ... citeste toata stirea