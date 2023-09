Nationala de rugby a Romaniei debuteaza sambata, 9 septembrie, la Cupa Mondiala de Rugby ce are loc in Franta.In primul meci al Grupei B, Stejarii vor intalni Irlanda, actualul lider mondial si castigatoarea Turneului celor 6 Natiuni. Partida are loc la Bordeaux, pe Stade de Bordeaux, de la ora 16:30 si va fi putea fi urmarita in direct pe Digi Sport 1.Pentru aceasta partida staff-ul tehnic a stabilit echipa, capitanul Stejarilor fiind Cristi Chirica."Am lucrat din greu doua luni si ... citeste toata stirea