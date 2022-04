S-a stabilit programul din playout-ul Ligii 4 Elite

La AJF Satu Mare s-a stabilit programul playout-ului Ligii a 4-a Elite. Clasamentul s-a intocmit in urma clasarilor din sezonul regulat. Meciurile se disputa intr-o singura mansa (fiecare cu fiecare = 7 jocuri), dupa tragerea la sorti. In caz de egalitate de puncte, criteriile de departajare vor fi, in ordine: locul ocupat de echipa in sezonul regular, golaveraj, numarul mai mare de goluri inscrise, tragere la sorti. In continuare va prezentam clasamentul actualizat si programul playout-ului. ... citeste toata stirea