CFR Cluj va juca abia joi in prima etapa din grupele Cupei Romaniei la fotbal.La Turnu Magurele se va disputa duelul CSM Alexandria - CFR Cluj, din grupa B. Partida este programata joi, 28 septembrie, pe stadionul Municipal, de la ora 18:30 si va putea fi urmarita pe Digi si Prima Sport.CSM Alexandria traverseaza o perioada de forma foarte slaba. Echipa proaspat promovata in prima liga a inregistrat trei infrangeri consecutive si un total de cinci infrangeri, ultima dintre acestea fiind in ... citeste toata stirea