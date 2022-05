S-au stabilit meciurile primului tur din Cupa Romaniei, faza judeteana

Asa cum am anuntat lunile trecute, faza judeteana a Cupei Romaniei la fotbal va debuta in luna mai. La sediul Asociatiei Judetene de Fotbal Satu Mare s-au stabilit joi meciurile primului tur. In aceasta faza a competitiei, in caz de egalitate, se trece direct la loviturile de departajare. La intelegerea echipelor, ele pot schimba ora si ziua de disputare a jocurilor cu conditia ca AJF sa fie anuntat din timp. Amintim ca echipa care va castiga faza judeteana a Cupei Romaniei va reprezenta ... citeste toata stirea