41 de sahisti din Maramures, Satu Mare, Cluj, Bistrita-Nasaud, Bucuresti au participat la traditionala competitie din orasul Baia Mare desfasurata in perioada 14-16 iulie.Ce rezultate au obtinut satmarenii?Detalii in continuareSara Sunea (11 ani) este campioana en-titre a Romaniei in grupa fetelor de 12 ani si, din aceasta postura, va reprezenta Romania la cele 3 competitii internationale importante: Campionatul European pe Echipe, Campionatul European Individual, Campionatul Mondial ... citeste toata stirea