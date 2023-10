Sharm el Sheikh, o fermecatoare statiune egipteana situata in partea de sud a Peninsulei Sinai, cunoscuta pentru frumusetea sa pe litoralul Marii Rosii, va gazdui Campionatul Mondial pentru Copii in perioada 14-27 octombrie 2023. Nu mai putin de 628 de copii cu varste cuprinse intre 8 si 12 ani din 67 de tari se vor aduna aici pentru a lupta pentru suprematie in "sportul mintii".Delegatia Romaniei este formata din 10 copii, dintre care 8 au beneficiat de pregatirea intensiva oferita de ... citeste toata stirea