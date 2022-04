Sahistii de la LPS Satu Mare au obtinut 10 medalii Nationalele pentru Copii, Juniori si Tineret

Liceul cu Program Sportiv Satu Mare anunta ca in mod traditional luna aprilie este perioada cand cei mai buni tineri sahisti romani se confrunta pe tabla cu 64 de patratele pentru a-si dovedi iscusinta in "sportul mintii". Nici acest an nu a fost o exceptie, decada 10-20 a lunii lui prier, la Eforie Nord, a fost cadrul de desfasurare a Campionatului National pentru Copii, Juniori si Tineret.Daca anul 2021 a consemnat un important progres calitativ in ceea ce priveste conditiile de cazare si ... citeste toata stirea