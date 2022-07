Sahistii de la LPS SM obtin noi medalii pretioase

Statiunea valceana Baile Olanesti a gazduit o noua competitie sahista juvenila, de aceasta data Campionatul National pe Echipe pentru copii, juniori si tineret. Astfel in perioada 2-9 iulie tineri din toate colturile tarii, iubitori ai "sportului mintii" s-au infruntat pentru medaliile puse in joc la categoriile 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 de ani.Chiar daca niciun club satmarean nu a participat la modul direct, costurile destul de ridicate fiind unul dintre impedimente, totusi am avut sportivi ... citeste toata stirea