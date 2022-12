Sambata incepe al 13-lea Dakar pentru Emanuel Gyenes! Ambasador al Raliului

De cateva zile, satmareanul Emanuel Gyenes se afla in Arabia Saudita, tara in care se va desfasura Raliul Dakar. Pentru pilotul de la Autonet Motorcycle Team va fi a 13-a participare. De cand a ajuns in Arabia Saudita, Gyenes a facut toate verificarile si ne asigura ca este pregatit de start.Legenda a raliului Dakar inca din 2020, pilotul satmarean va avea si rolul de ambasador in cea de a 45-a editie a celei mai dificile competitii de anduranta din motorsport. Mani Gyenes ii va ghida pe ... citeste toata stirea