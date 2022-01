Sambata, Recolta Dorolt s-a intors din Ungaria cu o victorie categorica

Recolta Dorolt isi continua seria meciurilor de pregatire. La sfarsit de saptamana a jucat in Ungaria, la Csenger, intr-un meci in care s-au inscris 8 goluri. Echipa satmareana, antrenata de Cosmin Iuhas, a obtinut o victorie categorica, scor 6-2 (2-2).Echipa gazda a deschis scorul, dar Recolta a egalat in minutul 20 prin Simon. Ungurii s-au dus la 2-1, prin minutul 30, dar la pauza s-a intrat la egalitate, dupa ce Cosmin Iuhas a batut bine o lovitura de la 20 de metri, direct in poarta (min. ... citeste toata stirea