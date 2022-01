Sambata se reia Liga Nationala de baschet feminin

CSM Satu Mare joaca pe teren propriu cu Universitatea Cluj-NapocaDupa jocurile din sferturile Cupei Romaniei, de azi se reia Liga Nationala de baschet feminin. Pentru CSM Satu Mare a fost o perioada in care a obtinut calificarea in Final Four-ul competitiei, iar de azi se concentreaza pe campionat, unde isi propune sa revina pe prima pozitie, in urmatoarele etape.In cadrul etapei cu numarul 13, fetele antrenate de Maikel Lopez primesc vizita celor de la Universitatea Cluj-Napoca.Va fi un ... citeste toata stirea