Sezonul 2023 al Marelui Premiu de Vara la sarituri cu schiurile si-a consumat pana acum doua deplasari.Baietii au debutat in Franta (2-30 iulie), la Courchevel, dupa care au intrat in concurs la Szczyrk, Polonia (5-6 august).Dupa 4 etape individuale, liderul Marelui Premiu de Vara este bulgarul Vladimir Zografski. Acesta a obtinut doua victorii de etapa, iar in celelalte doua a terminat pe locul 2. Clasamentul general este urmat de elvetianul Gregor Deschwanden, iar podiumul este completat ... citeste toata stirea