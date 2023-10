In localitatea Klingenthal, Austria, s-au luat luni, 10 octombrie 2023, mai multe decizii in ceea ce priveste ski jumpingul. Federatia International de Ski - FIS anunta cateva schimbari, majoritatea privind Raw Air.Iata cateva aspecte cheie ale acestor modificari, facute publice de FIS:1. *Calificari pentru Raw Air:* Cei mai buni 50 de sportivi din competitia Raw Air din Oslo, care consta in sase sarituri, vor avansa catre etapele din Trondheim si Vikersund. Acest format de calificare ... citeste toata stirea