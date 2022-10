Satmareanca Delora Pricop a fost convocata la nationala de baschet

Federatia Romana de Baschet anunta ca dupa o pauza de un an, calificarile pentru FIBA Women's EuroBasket 2023 revin in calendarul baschetbalistic international, odata cu fereastra a doua de jocuri, in luna noiembrie.Repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria si Islanda, echipa nationala de baschet feminin a Romaniei va evolua in aceasta toamna impotriva Ungariei (pe 24 noiembrie, pe teren propriu, la Timisoara) si Islandei (in deplasare, pe 27 noiembrie).Tricolorele vor incepe ... citeste toata stirea