Satmareanca Stefania Salajan, medaliata cu bronz la Balcaniada de sah rapid din Muntenegru

Debutul lunii octombrie a venit prima runda a Campionatului Balcanic pentru Copii si Juniori (8-18 ani) in orasul muntenegrean Cetinje. Printre reprezentantii selectionati de catre Federatia Romana de Sah s-au regasit si 2 copii care se pregatesc in cadrul sectiei Liceului cu Program Sportiv Satu Mare.Astfel, Stefania Salajan a participat in grupa fetelor de 16 ani (desi urmeaza in curand sa implineasca 15 ani ), iar Vladimir Sofronie (sportiv cu dubla-legitimare Logic 64 Brasov + LPS Satu ... citeste toata stirea