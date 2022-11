Satmareanul Adi Rus a marcat si purtat banderola de capitan in meciul cu Moldova

Intr-un amical disputant duminica la Chisinau, nationala de fotbal din Romania a invins categoric echipa Moldovei, scor 5-0. Romania, cu multi debutanti in teren, a controlat autoritar meciul si a deschis scorul in minutul 9 prin Olimpiu Morutan dupa care Denis Dragus ia ridicat scorul la 2-0 ( minutul 40).In repriza a doua, chiar daca Edi Iordanescu a efectuat mai multe schimbari, trimitand in teren mai multi debutanti, Romania a mai marcat de 3 ori prin Cicaldau (61), Daniel Paraschiv ... citeste toata stirea