Antrenorul Edi Iordanescu si-a ales cei 26 de jucatori pentru actiunea urmatoarea a echipei nationale, meciurile cu Kosovo si Elvetia din preliminariile lui Euro 2024.Conform site-lui FRF, campioana Farul si vicecampioana FCSB dau lotului national cate patru jucatori fiecare. CFR Cluj are trei reprezentati sub tricolor. Din strainatate cei mai multi vin din Serie B, 3 fiind de la AC Pisa. Printre acestia se numra si satmareanul Adrian Rus. Consemnam si faptul ca in lot reapare Ianis Hagi, ... citeste toata stirea