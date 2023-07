Nu, nu este o gluma. Satmareanul va activa in viitorul apropiat la Real Madrid. Doar ca nu la fotbal, ci la spada. Asta pentru ca Alex Oroian, unul dintre cei mai buni spadasini din Romania a fost admis la masterat si isi va continua studiile la o facultate finantata de catre Real Madrid. "Escuela Universitaria de Real Madrid Universidad Europea" se numeste institutia din capital Spaniei in cadrul careia va urma cursurile de masterat in specialitatea de nutritionist sportiv si, in acelasi timp, ... citeste toata stirea