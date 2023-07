Campionatele Mondiale de scrima din acest an vor avea loc in Italia, la Milano in intervalul 22-30 iulie. Delegatia Romaniei care va participa la aceasta competitie cuprinde 17 scrimeri, 12 la feminin si 5 la masculin.Detalii in continuarePrintre cei care vor participa la aceasta competitie se afla un sportiv satmarean, Alex Oroian care va concura in proba individuala de spada. In varsta de 21 de ani, Oroian este campionul national al probei in anul 2023.Trebui sa precizam insa ca ... citeste toata stirea