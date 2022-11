Satmareanul Alex Oroian, pe locul 2 la Cupa Romaniei de spada

In aceasta saptamana are loc la Craiova editia 2022 a Cupei Romaniei la spada. Joi, 3 noiembrie, am avut parte de concursul individiual unde reprezentantii CSM Satu Mare au fost din nou la inaltime.Dupa ce a luat marele premiu la Trofeul Bachelli, disputat tot in Cetatea Baniei, Alex Oroian a facut un concurs bun si la Cupa Romaniei, ajungand pana in finala competitei, dupa ce in semifinale l-a invins la limita, 15-14 pe favoritul gazdelor, Alin Mitrica.A fost o finala stransa, disputata ... citeste toata stirea