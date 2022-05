Satmareanul Claudiu Gorgan a cucerit al treilea titlu de campion la 6 ore alergare

El s-a calificat la Campionatul Mondial de 100 de kilometriIn zilele de 21 si 22 mai, la Timisoara s-a desfasurat Campionatul National de ultraalergare pe sosea (6, 12, 24 ore, 50 si 100 kilometri). Totul s-a organizat in cadrul @s24h_race. In ceea ce priveste concursul de 6 ore, aici satmareanul Claudiu Gorgan (foto - centru) a reusit sa termine pe primul rand cu un total de 84.102 metri. Astfel, a cucerit al treilea titlu de campion national in proba de 6 ore alergare.Aceasta performanta ... citeste toata stirea