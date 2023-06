Unirea Dej este un club care s-a batut la promovarea in Liga 1 sezonul trecut. Dar la final de sezon a ramas in Liga a 2-a. Clubul din judetul Cluj a anuntat miercuri ca noul antrenor in sezonul 2023-2024 va fi satmareanul Dacian Nastai.Prezentarea de pe site-ul oficial:Dacian Nastai s-a nascut pe 6 martie 1973, la Satu Mare. Absolvent al Facultatii de Educatie Fizica si Sport la Universitatea din Oradea si detinator al licentei PRO, noul tehnician al Unirii Dej a mai antrenat Olimpia Satu ... citeste toata stirea