Satmareanul Florin Mulcutan, observator la "cea mai tare gala de box a ultimului deceniu"!

Satmareanul Florin Mulcutan, vicepresedintele Ligii Profesioniste de Box, va reprezenta Satu Mare la una dintre cele mai asteptate competitii de box ale anului. Antonia Obreja, presedintele LPB, l-a delegat sa participe la gala "Return of the Thrill 2", care va avea loc pe 29 noiembrie 2024, la Circul Metropolitan Bucuresti, incepand cu ora 19:00. Evenimentul va fi transmis in direct de Digi Sport.Gala, supranumita "cea mai tare gala de box a ultimului deceniu", promite spectacol de clasa ... citește toată știrea