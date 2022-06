Satmareanul Luca Leordean a devenit campionul Romaniei la decatlon

In zilele de 28 si 29 mai 2022, la Pitesti s-a desfasurat Campionatul National de atletism dedicat juniorilor 2, adica sportivilor sub 18 ani. Pe o vreme extrema, in prima zi cu 29 de grade Celsius, iar in a doua cu ploaie si vant, temperaturi de 14 grade Celsius, acolo au concurat mai multi atleti din judetul Satu Mare. Delegatia satmareana a reusit sa obtina trei medalii.Cel mai pretios rezultat l-a inregistrat Luca Leordean de la LPS-CS Satu Mare. Antrenat de Radu Achim, satmareanul a ... citeste toata stirea