Satmareanul Luca Nastrut, vedeta ultimului meci jucat de CSM Oradea in Liga Nationala de baschet

Asa cum se stie, satmareanul Luca Nastrut evolueaza la CSM Oradea in Liga Nationala de baschet masculin. Sportivul format in sistemul juvenil oradean a facut un meci excelent zilele trecute. CSM Oradea a castigat vineri cu Laguna Bucuresti, scor 90-49, in meciul care a contat pentru etapa a 18-a din sezonul regulat.Conform site-ului clubului din judetul Bihor, meciul a consemnat o premiera absoluta. Un jucator format la juniorii CSM Oradea a fost cel mai bun marcator al echipei de seniori ... citeste toata stirea