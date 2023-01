Satmareanul Mani Gyenes a terminat al 11-lea Dakar din 13 participari!

Satmareanul Emanuel Gyenes a ajuns duminica la un nou finis la Raliul Dakar. Dupa mii de kilometri parcursi cu motocicleta, in cele mai grele conditii, pilotul de la Autonet Motorcycle Team si-a indeplinit obiectivele, a ajuns cu bine la final si a terminat in Top 30, mai exact, pe locul 27 la general.Asa cum se stie, intr-o astfel de competitie esti invingator doar daca reusesti sa o termini. Precizam ca la startul editiei 2023 s-au aflat in jur de 140 de piloti din toata lumea si ca doar ... citeste toata stirea