Satmareanul Marcel Savaniu a promovat in lotul de observatori din Liga 1

In 25 ianuarie a avut loc prima sedinta a Comitetului Executiv FRF din acest an. In cadrul ei, satmareanul Marcel Savaniu, in prezent presedintele Comisiei Judetene de Arbitri din cadrul AJF Satu Mare, a fost promovat observator in Liga 1.Cateva concluzii/ informatii dupa sedinta Comitetului Executiv:* Regulamentul jocurilor de baraj pentru promovarea in Liga a 3-a: fata de draft-ul discutat la Cheile Gradistei s-a completat articolul 7 cu "abrogarea principiului avantajului golului in ... citeste toata stirea