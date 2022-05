Satmareanul Marton Mezinger obtine o noua medalie de argint la Gimnaziada

Gimnaziada Europeana la scrima s-a incheiat, iar in ultimele ore, satmareanul Marton Mezinger a obtinut o noua medalie de argint.In concursul echipelor mixte, la Rouen, Franta, in cadrul Gimnaziadei Europene, echipa tricolora a cucerit argintul intrecerii! Romania i-a avut in echipa pe Andreea Dinca, Emma Sont, Catinca Dumitru, Radu Nitu, Marton Mezinger si Sebastian Draghici, iar in primul meci al tabloului principal tricolorii au dispus cu 30-12 de o formatie alcatuita din scrimeri din ... citeste toata stirea