Petrolul Ploiesti a batut luni echipa Concordia Chiajna, scor 2-0, astfel ca a promovat matematic in Liga 1.La echipa proaspat promovata joaca si un satmarean. Este vorba despre portarul Sebastian Moroz, cel care a venit in acest an la Petrolul, dupa ce inainte a jucat la fosta ... citeste toata stirea