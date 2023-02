Satmareanul Petru Eles a castigat Cupa Ungariei U23 cu echipa de baschet NKA Universitas PEAC

In 15 februarie 2023 se vor implini 8 ani de cand satmareanul Petru Eles a plecat in Ungaria la Pecs. Fostul manager si antrenor al echipei de baschet feminin de la CSM Satu Mare a avut o activitate bogata in toti acesti ani. Periodic, in coloanele ziarului nostru am publicat din rezultatele pe care le-a inregistrat in tara vecina. Au fost ani plini de satisfactii, iar zilele trecute, echipa la care se afla Petru Eles a ridicat un trofeu important.Mai exact, competitia se numeste Cupa Hepp si ... citeste toata stirea