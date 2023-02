Satmareanul Sebastian Moroz s-a despartit de Petrolul Ploiesti! Isi doreste sa joace mai mult

Portarul Sebastian Moroz s-a despartit vineri de Petrolul Ploiesti, echipa aflata pe locul 9 in Liga 1. Satmareanul ne-a spus ca-si doreste mai mult sa joace, astfel ca a preferat sa se desparta de clubul ploiestean."Am reziliat pe cale amiabila, strict la dorinta mea. Sansele sa joc, dupa parerea mea, erau inexistente. Am 24 de ani si consider ca sunt la varsta la care trebuie sa acumulez jocuri", ne-a spus tanarul satmarean.Intrebat ce urmeaza pentru el, Sebastian Moroz ne-a spus: "Astept ... citeste toata stirea