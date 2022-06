Sepsi OSK nu a mai dorit sa-i prelungeasca contractul fotbalistului satmarean Razan Tincu care a aparat culorile clubului din Covasna vreme de 3 sezoane. Dar Tincu nu stat prea mult pe ganduri si a semnat cu Politehnihca Iasi, o echipa pentru care a mai evoluat in urma cu 9 ani."Am avut oferte de la mai multe echipe incluisv din L1. Dar am ales Politehnica, echipa cu care am promovat in ... citeste toata stirea