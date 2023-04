In lupta pentru tiltu au ramas 6 echipe care vor juca 10 meciuriLa Asociatia Judeteana de Fotbal Satu Mare a avut loc marti, 18 aprilie 2023, o sedinta in care s-a stabilit ce urmeaza in lupta pentru titlul judetean la fotbal.Asa cum se stie, in weekend s-a incheiat ultima etapa a sezonului regulat din cele doua serii. Cum pe parcursul sezonului au intervenit unele neprevazute, a fost nevoie de o sedinta in care sa se ajunga la un numitor comun in ceea ce priveste stabilirea sistemului prin ... citeste toata stirea