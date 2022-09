Satu Mare si Baia Mare se intalnesc din nou in Cupa

De la ora 16:30, pe stadionul Olimpia - Daniel ProdanCSM Satu Mare lupta pe doua fronturi in prezent. Dincolo de Liga a 3-a, trupa lui Tibi Csik va juca azi in turul 3 din Cupa Romaniei.Adversarul de aici este Minaur Baia Mare, echipa care in prezent evolueaza in Liga a 2-a. Meciul de miercuri se joaca pe stadionul Olimpia-Daniel Prodan de la ora 16:30 iar intrarea spectatorilor e libera. Se joaca un singur meci, eliminatoriu."Este un moment bun pentru clubul nostru care n-a mai fost pana ... citeste toata stirea