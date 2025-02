SC Olimpia MCMXII, invinsa la limita de Crisul Santandrei

Pregatiri Liga a 3-a- Galben-albastrii vor juca un nou amical, pe 15 februarie cu Mintiu gherliiDupa 0-1 si 4-2 in campionat, Crisul Santandrei a invins o data si in perioada de pregatire pe FC Olimpia MCMXXI Satu Mare, colega din Seria 10 a Ligii a III-a, scor final 1-0 (1-0).Golul victoriei a fost marcat de Alexandru Sorian in minutul 45 cu un sut frumos de la circa 25 de metri (1-0).Antrenorul Calin Cheregi a inceput jocul cu Ed. Nerghes - D. Hasas, D. Stan. R. Turcan. S. Gondor, Al. ... citește toată știrea