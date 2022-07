Schamagosch Ciumesti, campioana Seriei A din Liga 4

Chiar daca suntem in luna iulie, in fotbalul judetean se mai joaca. Campionatul Ligii a 4-a, Seria A, si-a consumat in weekend penultima etapa, a 25-a a sezonului.A fost o etapa in care nu s-au inregistrat remize. Campioana seriei, Schamagosch Ciumesti a reusit sa castige meciul cu Termala Dindesti. Scorul etapei l-a realiza Platanul Marna, echipa care a reusit sa bata Somesul Oar cu scorul de 6-1Rezultatele etapei a 25-a:* Platanul Marna - Somesul Oar 6-1* Viitorul Lucaceni - ... citeste toata stirea