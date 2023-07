Satmareanul Alex Oroian a concurat la final de saptamana in proba masculina de spada de la Campionatelor Mondiale de scrima de la Milano. Oroian a avut un debut bun si, cu patru victorii si doua esecuri in grupa preliminara s-a calificat in eliminarile directe. In aceasta faza, in turul secund eliminatoriu l-a invins cu 15-10 pe sauditul Faisal Abed, dar a cedat in ultimul tur preliminar in fata sud-africanului ... citeste toata stirea