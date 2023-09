Tanarul Izsaki Benjamin a adus mandrie familiei si clubului sau de scrima, urmand exemplul tatalui sau, Izsaki Arnold, si cucerind prima medalie in primul sau concurs.Totul s-a intamplat la Cupa Atlas Invictus, editia a III-a, un prestigios turneu international de floreta desfasurat in weekend la Cluj-Napoca.Izsaki Benjamin a intrat in competitie la categoria U9, unde si-a aratat abilitatile si determinarea. Dupa infrangerea din semifinala, in fata lui Dominic Gavris, din Cluj, tanarul ... citeste toata stirea