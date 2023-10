Intr-o competitie de spada feminin pentru cadeti desfasurata la Bucuresti, in perioada 6-8 octombrie 2023, Ana Tomsa de la CS Satu Mare a obtinut o performanta impresionanta, ajungand pana in finala.Cu toate acestea, a trebuit sa se multumeasca cu locul 2 in urma unei finale extrem de stranse. Erica Badea de la CSS Steaua a iesit castigatoare intr-o batalie deosebit de disputata, incheiata cu un scor strans de 15-14.Cupa Romaniei a adunat nu mai putin de 54 de participante, demonstrand ... citeste toata stirea