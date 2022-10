Scrisoarea lui Edi Iordanescu pentru suporteri

FRF a publicat o scrisoare a selectionerului Edi Iordanescu catre suporterii echipei nationale."Intai de toate, va multumesc tuturor celor care sustineti echipa nationala si cu atat mai mult celor care ati fost alaturi de noi la meciurile din acest an. Sprijinul vostru conteaza enorm pentru jucatori, aveti capacitatea de a aduce un plus in jocul nostru. Pentru modul in care ne-ati sustinut si pentru devotamentul vostru, va multumesc din suflet!Asa cum am spus-o si ieri, in fata membrilor ... citeste toata stirea