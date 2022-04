Se joaca in toate campionatele judetene la sfarsit de saptamana

Suntem in fata un sfarsit de saptamana in care se va juca in toate campionatele judetene de fotbal. Incep asadar si Liga 4, Seria B, respectiv Liga 5. Vom avea meciuri in aproape toate colturile judetului Satu Mare.Primul meci se va juca chiar vineri intre Stiinta Beltiug si Talna Orasu Nou. Unul dintre derby-urile din Elite se va juca intre Oasul Negresti Oas si Recolta Dorolt. In Seria B, primele trei clasate nu ar trebui sa intampine probleme in a castiga cele trei puncte.In aceasta ... citeste toata stirea