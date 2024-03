Se reia campionatul cu doua meciuri, sambata, la Satu Mare!

Vineri porneste la drum caravana Ligii a 3-a. Mai sunt de jucat trei etape din sezonul regular, iar cele trei echipe care reprezinta judetul Satu Mare in seria a 10-a isi fac calcule pentru atingerea obiectivelor.CSM Olimpia Satu Mare e la un punct distanta de calificarea matematica in play-off. Trupa lui Cosmin Iuhas are de jucat doua meciuri pe teren propriu, cu Victoria Carei si SCM Zalau, si unul in deplasare, la Jucu, cu Minerul Ocna Dej. In mod normal, galben -albastrii, dupa forma buna ... citește toată știrea