Se reia Liga 3 la fotbal

CSM Satu Mare - Luceafarul Oradea, de la ora 15:00Sfarsitul de saptamana ne readuce in atentie campionatul Ligii a 3-a la fotbal care se reia cu meciurile etapei a 16-a. Cum fotbalul satmarean este reprezentat doar in acest esalon, de echipa Clubului Sportriv Municipal Satu Mare, atentia noastra se indreapta spre acest campionat.Din pacate, din cauza unui sezon de toamna extrem de slab, cu 11 puncte adunate in 15 etape, CSM Satu Mare ia startul de pe o pozitie deloc de invidiat, locul 9 in ... citeste toata stirea