Seara proasta pentru romani in Conference League

Dupa meciurile din playoff-ul Conference League se poate trage o concluzie amara. Echipele din Romania se afla departe chiar si de "Divizia C" europeana. In trei jocuri, reprezentantele Romaniei au inregistrat doua remize, ale echipelor Universitatea Craiova si CFR Cluj, pe cata vreme FCSB-ul lui Gigi a fost batuta de oaresce vikingi barbosi. Pentru ca nu sunt multe de spus vom consemna doar doua declaratii, ale lui Nicolae Dica si Andrei Ivan.Dica: "Viking a intrat de doua ori in careu si ... citeste toata stirea