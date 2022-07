Sebastian Coroian si Tamas Lazin de la LPS Satu Mare, pe podium la un concurs in Ungaria

In mod fundamental, sahul de la LPS Satu Mare isi propune atat obtinerea de performante nationale si internationale deosebite, cat si sa contribuie la educatia copiilor, la formarea unor personalitati armonioase. Un alt deziderat este ca sahul sa nu fie doar o pasiune trecatoare, ci o parte a activitatii lor pe parcursul anilor.Pe aceasta directie este si proiectul inceput in 2020 de a participa in campionatul de seniori cu o echipa formata doar din profesorii LPS si discipolii lor satmareni. ... citeste toata stirea