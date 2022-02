Sectia CS Samuraiul din Lazuri implineste 15 ani de existenta

Karatele satmarean se afla in sarbatoareCluburile sportive din judetul Satu Mare nu sunt multe. Nu sunt multe nici cele care de-a lungul anilor au reusit sa se mentina active. Tocmai de aceea ele trebuie apreciate, pentru ca sportul romanesc o duce greu.In Satu Mare avem o aniversare in lumea karateului "lazarean". In acest an, implineste 15 ani de existenta sectia de Karate Lazuri din cadrul Clubului Sportiv Samuraiul Satu Mare. Aceasta sectie a inceput sub conducerea antrenorului Magos ... citeste toata stirea